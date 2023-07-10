Ünlü keman yapımcısı Stradivari'nin evinden yeniden keman tınıları yükselmeye başladı

BİR "STRAD" İLE ÇALMAK NASIL BİR HİS?



Elinde tuttuğu 300 yıllık "Strad" kemanı ilk kez bir kayıt dolayısıyla Londra merkezli Uluslararası Keman Topluluğunun aracılığıyla bir süreliğine aldığını, daha sonra İsviçreli bir sponsor aracılığıyla 2017'de satın aldıklarını anlatan Von Arx, şunları kaydetti:



"Duyguların dışında büyülü bir şey, inanılmaz. O dönem Cremona ekolünden çıkan bu enstrümanlar adeta vücudunuzun bir parçası gibi oluyor ve beraber titreşime geçiyorlar. Küçük yaşlardan itibaren biz kemancılar, yaşa kıyasla her zaman çok değerli bir kemana sahip olmaya alıştık. 5 yaşında başladım, 10 yaşında zaten çok değerli bir kemanım vardı, 14 yaşında da çok ama çok değerli bir kemanım vardı. Dolayısıyla böyle bir alışkanlığımız var, bu mükemmel bir duygu."



STRADİVARİ'NİN USTASINDAN FARKI



Stradivari'nin ustası Amati'ye göre keman yapımına getirdiği farklılıklar sorulan Von Arx, şu yanıtı verdi:



"Amati'nin enstrümanları daha küçük formda enstrümanlardı. Onlar tam da o dönemin tipik Barok estetiğine uygun parlak virtüözleri için yapılmış enstrümanlardı. Stradivari, ne yaptı? Bundan pek memnun değildi ve tatmin olmamıştı. Daha kıvrımlı bir form istiyordu. Ustasının kemanları üzerine 30 yıllık bir çalışmanın ardından ilk kemanlarını tam da bu evde yaptı ki burada kemanın hatlarını, köprüsünü güçlendirmek, sağlamlaştırmak istiyordu. Daha sonra kendisinin altın çağında, 60'lı yaşlarında gövdeyi daha büyük yapmaya başlayarak, onun boyunu uzatarak, başka bir form verdi. Bu form, virtüözlük ve icra edilebilirlik arasındaki doğru dengeyi bulur ve bu denge, 16, 17, 18. yüzyıla ya da çağdaş bir eseri yorumlayabilecek evrensel bir tınıya sahip olmanızı sağlar."



ANTONIO STRADIVARI KİMDİR?



1644'te dünyaya gelen Cremonalı "Antonius Stradivarius" olarak da tanınan Antonio Stradivari, ustası Nicola Amati'den öğrendiği keman yapımını kendine has buluş ve tekniklerle geliştirerek fark yaratan ve kemana bugünkü formunu veren kişi olmasıyla biliniyor.



Stradivari'nin, kemanın gövdesini uzatıp, yapısını daha kıvrımlı ve "F" deliklerinin daha belirgin hale getirmesinin yanı sıra üzerindeki tel sayısını 4’e çıkararak tınlamaları güçlendirecek ve müzikal uyuma daha güçlü destek verecek bazı kritik dokunuşlar yaptığı dile getiriliyor.



“Strad” kemanlarının cilasının inceliğiyle muadillerinden ayrıldığı belirtiliyor.



300 yılı aşkın süredir kullanımda olan Stradivari kemanlarının değerleri milyon avrolarla ifade ediliyor.



Stradivari’nin keman dışında, viyola, viyolonsel gibi yaylı enstrümanlar da olmak üzere 93 yıllık hayatında 1000’den fazla enstrüman ürettiği, bunlardan 650 kadarının bugüne kadar ulaştığı belirtiliyor.