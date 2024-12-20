Ünlü model Cara Delevingne, Elton John oldu

Elton John’un 1973’te yayınlanan şarkısı ‘Step Into Christmas’ın klibi, 51 yıl sonra yeniden çekildi. Klibin yeni uyarlamasında Elton John değil, model ve oyuncu Cara Delevingne yer aldı.

Delevingne klip çekimleri sonrası yaptığı açıklamada, Elton John’un kendisi için bir idol olduğunu belirterek, “Keşke her gün Elton John gibi davranabilseydim. Müziğinin benim üzerimde derin bir etki bıraktığını söylemek yetersiz kalır” dedi.



Son günlerde görme bozukluğu sorunu yaşayan ve tedavi gören Elton John, Cara Delevingne’in oyunculuğu ile ilgili, “Onunla vakit geçirmek çok eğlenceli, ikimizin de kendini küçümseyen bir mizah anlayışı var” ifadesini kullandı.