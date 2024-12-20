Ünlü model Cara Delevingne, Elton John oldu
Model ve oyuncu Cara Delevingne "Step Into Christmas" şarkısının yeni videosunda Elton John rolünü üstlendi.
Elton John’un 1973’te yayınlanan şarkısı ‘Step Into Christmas’ın klibi, 51 yıl sonra yeniden çekildi. Klibin yeni uyarlamasında Elton John değil, model ve oyuncu Cara Delevingne yer aldı.
Delevingne klip çekimleri sonrası yaptığı açıklamada, Elton John’un kendisi için bir idol olduğunu belirterek, “Keşke her gün Elton John gibi davranabilseydim. Müziğinin benim üzerimde derin bir etki bıraktığını söylemek yetersiz kalır” dedi.
Son günlerde görme bozukluğu sorunu yaşayan ve tedavi gören Elton John, Cara Delevingne’in oyunculuğu ile ilgili, “Onunla vakit geçirmek çok eğlenceli, ikimizin de kendini küçümseyen bir mizah anlayışı var” ifadesini kullandı.
‘Step Into Christmas’, Kasım 1973'te yayınlandığında Birleşik Krallık'ta ilk 40'ta 24’üncü sıraya, ABD'de Billboard Christmas Singles listesinde ise zirveye ulaştı. Şarkı, şu anda Birleşik Krallık’ta 15’inci sırada yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sanat Haberleri
- N-Life Kültür&Sanat