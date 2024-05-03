Ünlü müzik grubu Suicidal Angels İstanbul'a geliyor

Ünlü Yunan thrash metal grubu Suicidal Angels 17 Mayıs'ta İstanbul'daki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dorock XL Venue Fitaş Sahnesi'nde gerçekleşecek olan gecede Metalium ve Murder King grupları da konuk olacak.

Köklerini 80'lerin Bay Area Thrash soundundan alan Suicidal Angels 2001 yılında gitarist/vokalist Nick Melissourgos tarafından kuruldu. 2002 yılında United By Hate adlı bir demo yayınlayan grup ilk albümü olan Eternal Domination'ı 2007 yılında piyasaya sürdü. Suicidal Angels'ın yeni albümü "Profane Prayer" 1 Mart 2024 tarihinde yayında olacak.