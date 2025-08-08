Ünlü müzik organizatörü Siyabend Süvari vefat etti

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden organizatör Siyabend Suvari, yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Suvari, 8 yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.



Müzik sektöründe önemli projelere imza atan Suvari’nin vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi pek çok sanatçı, acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

