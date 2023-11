Ünlü müzisyen Richard Bona CRR'de konser verecek

CRR'den yapılan açıklamaya göre, Kamerun'dan beslenen müzikal alt yapısını, dünya müziğiyle harmanlayarak kendine has bir stil oluşturan Richard Bona 15 Kasım'da konser verecek. Kamerun'un ritimlerini İstanbul'a taşıyacak Bona'ya, Fransız caz gitaristi Sylvain Luc ile davulcu Nicolas Viccaro eşlik edecek.



RICHARD BONA HAKKINDA



Kamerun'da doğan ve Batı Afrika'nın müzikal gelenekleri içinde büyüyen bas virtüözü Bona, 22 yaşında müzik eğitimi için taşındığı Avrupa'da ismini duyurmaya başladı. Sanatçı, Fransa’nın çeşitli caz kulüplerinde sahne alırken, Salif Keita, Didier Lockwood ve Manu Dibango gibi isimlere eşlik etti. Montreal Uluslararası Caz Festivali'nde, 2009'da yayınlanan "The Ten Shades of Blues" albümüyle Antonio Carlos Jobim Özel Ödülü'nü kazandı.



Bona, çocukluğunda Kamerun’da kendi başına yaptığı enstrümanları, bugünün çocukları için yeni teknolojiyle yeniden tasarlıyor.