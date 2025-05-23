Ünlü müzisyen uçak kazasında hayatını kaybetti

Çarşamba günü saat 23.15’te New Jersey’deki Teterboro Havalimanı’ndan kalkan ve Kansas'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra Kaliforniya’ya doğru yola çıkan uçak, San Diego’da bir yerleşim yerine düştü. Kazada birçok ev ve araç zarar gördü. İlk belirlemelere göre en az 15 mülk hasar aldı. Olay yerine 50’den fazla polis sevk edilirken, çevredeki tüm evler tahliye edildi. Yaklaşık 100 kişi, bölgedeki bir ilkokula yerleştirildi. San Diego İtfaiye Müdür Yardımcısı Dan Eddy, kaza sırasında yoğun sis olduğunu belirterek “Önümüzü zor görüyorduk” dedi.

''ÇOK İYİ BİR İNSANDI''

Sosyal medyada binlerce kişi, Daniel Williams ve Dave Shapiro için taziye mesajları paylaştı.



Müzik yapımcısı Ryan Bruce Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Shapiro ve Williams’a şu sözlerle veda etti:



“Dave, benim ve birçok kişinin hayatını değiştirdi. Daniel ise geride bize hatırlayacağımız çok güzel müzikler bıraktı. Gerçekten çok iyi bir insandı.”



MÜZİĞİ BIRAKIP YAZILIMA YÖNELMİŞTİ



Metalcore grubu The Devil Wears Prada’nın eski davulcusu olan Daniel Williams, 2016 yılında müzik kariyerine ara vererek yazılım mühendisliği alanında çalışmaya başlamıştı.