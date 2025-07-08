Ünlü oyuncak arabaların filmi çekilecek

Variety'nin haberine göre, Wicked filminin yönetmeni Jon M. Chu , Hot Wheels arabalarını konu alan bir film çekecek.

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie (2023) filmi, dünya çapında fenomen haline gelmişti. Barbie bebeklerini üreten Mattel ile ünlü film şirketi Warner Bros. yeni bir fenomen yaratmaya hazırlanıyor.

Warner Bros. ile Mattel'i yeniden bir araya getiren film, live-action formatında çekilecek. Mattel oyuncağını konu alan film, "dünyanın en ateşli ve en şık araçlarından bazılarını" sergileyecek. Filmin konu detayları henüz açıklanmadı.

Barbie filminin gişede 1,44 milyar dolar gibi bir hasılat elde etmesinin ardından Mattel, birçok çocuk oyuncağını beyaz perdeye taşımak için hazırlıklara başladı.

Yönetmen Jon M. Chu'nın gelecek projeleri arasında Play Doh uyarlaması, Britney Spears biyografisi yer alıyor.

Hot Wheels oyuncakları, 1968 yılında Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel tarafından piyasaya sürüldü.