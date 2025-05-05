Ünlü oyuncu 84 yaşında hayatını kaybetti

The Wire dizisinde 12 bölüm boyunca Thomas Horseface Pakusa karakterini canlandıran Charley Scalies, The Sopranos'ta ise Coach Molinaro'ya hayat vermişti.

Philadelphia doğumlu olan aktörün cenazesinin, 8 Mayıs Perşembe günü kaldırılacağı duyuruldu. The Mirror'da yer alan habere göre, Charley Scalies'ın ailesi, oyuncunun sevenlerinden çiçek yerine Alzheimer Derneği'ne bağış yapmalarını rica etti.

Aktör, 1995 yılında Al Pacino'nun Two Bits filmiyle sinemaya adım atmış, ardından The Wire, The Sopranos ve Law & Order gibi önemli projelerde yer almıştı.