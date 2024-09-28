Ünlü oyuncu Barbara Leigh-Hunt hayatını kaybetti

Daily Mail'de yer alan habere göre; Olivier Ödülü sahibi oyuncu, ailesinin açıklamasına göre 16 Eylül'de Warwickshire'daki evinde huzur içinde hayata veda etti.

"Cinnet", "Gurur ve Önyargı", "Billy Elliott" gibi projelerle tanınan İngiliz oyuncu Barbara Leigh-Hunt , yaşamını yitirdi.

BARBARA LEIGH-HUNT KİMDİR?

14 Aralık 1935'te İngiltere'de dünyaya gelen Barbara Leigh-Hunt, 1953'te Bristol Old Vic tiyatro okulundan mezun oldu ve bir yıl sonra Londra'da Old Vic ile tiyatroya adım attı. Birçok oyunda rol alan aktris, ardından Broadway'e gitti.

Televizyondaki ilk çıkışı 1956 yılında "The Recording Angells" adlı yapımla olan Barbara Leigh-Hunt, "Gurur ve Önyargı" gibi birçok projede daha boy gösterdi.

Ünlü oyuncu, sinemaya Hitchcock'un "Cinnet" filmiyle adım attı. Leigh-Hunt, daha sonra "Oh Heavenly Dog", "Paper Mask", "Billy Elliot"gibi yapımlarda boy gösterdi.

Öte yandan Barbara Leigh-Hunt, "An Inspector Calls" adlı oyundaki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Olivier Ödülü'ne layık görüldü.