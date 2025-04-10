Ünlü oyuncu Colin Farrell'ın baba acısı: Eamon Farrell hayatını kaybetti

The Banshees Of Inisherin (2022) filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen ve Altın Küre ödülü kazanan İrlandalı oyuncu Colin Farrell'ın 83 yaşındaki babası Eamon Farrell, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Eski futbolcu Eamon Farrell'ın İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Beaumont Hastanesi'nde son nefesini verdiği belirtildi. Yapılan duyuruda "Uzun ve cesurca katlandığı bir hastalıktan sonra ailesinin sevgi dolu bakımı eşliğinde huzur içinde hayata veda etti" ifadeleri yer alırken; ünlü oyuncunun babasının 12 Nisan günü düzenlenecek bir törenle toprağa verileceği belirtildi.

Sacha Quarles, Claudine Farrell, Eamon Farrell ve Colin Farrell

ANNESİ VE BABASINA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ Colin Farrell, geçtiğimiz şubat ayında SAG Ödülleri'nde (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Penguin'deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Ünlü isim, ödül sonrası yaptığı konuşmada annesi Rita ve babası Eamon'a teşekkür etmişti.

BABASININ 27 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNADIĞINI AÇIKLAMIŞTI Colin Farrell, daha önce verdiği bir röportajda; babasının 27 yaşına kadar futbol oynadığını sonra da balık ve patates kızartması satan bir dükkan açtığını açıklamış. Ardından da Dublin'de sağlıklı gıda ürünleri satan bir dükkanı olduğunu ifade etmişti.

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