Ünlü oyuncu Dayle Haddon yaşamını yitirdi
1970'li yılların süper modellerinden biri olan ve kariyerine oyuncukla devam eden Dayle Haddon, karbonmonoksit zehirlenmesi sesebiyle hayatını kaybetti.
Eski model ve oyuncu Dayle Haddon, 76 yaşında vefat etti. Kızının evinde hayatını kaybeden ünlü ismin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.
BBC'de yer alan habere göre; Pensilvanya'daki evde meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı sonrası Dayle Haddon'ın cansız bedeni, ikinci kattaki bir yatak odasında bulundu.
Yetkililer, ünlü oyuncunun resmi ölüm nedenini belirlemek için toksikoloji raporunun hazırlanacağını belirtti. Soruşturma devam ederken, polis şüpheli sızıntının arkasında bir kazandan çıkan dumanların olabileceğini düşünüyor.
"HER ZAMAN NAZİK VE DÜŞÜNCELİYDİ"
Yıllar önce The World's Greatest Athlete, North Dallas Forty gibi yapımlarda rol alan Dayle Haddon'ın kızı Ryan Haddon, annesine şu sözlerle veda etti:
"Dayle'ın parlak ışığı bu dünyevi alemde söndü. En çok ihtiyaç duyulan yerde her zamanki gibi parlıyor, hiç şüphem yok. Güçlü bir kadındı ama yine de yumuşak ve herkese karşı dikkatliydi. Çok yaratıcı ve meraklıydı, içten ve dıştan güzellikle donatılmıştı. Her zaman nazik ve düşünceliydi"
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