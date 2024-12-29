Ünlü oyuncu Dayle Haddon yaşamını yitirdi

"HER ZAMAN NAZİK VE DÜŞÜNCELİYDİ"

Yıllar önce The World's Greatest Athlete, North Dallas Forty gibi yapımlarda rol alan Dayle Haddon'ın kızı Ryan Haddon, annesine şu sözlerle veda etti:

"Dayle'ın parlak ışığı bu dünyevi alemde söndü. En çok ihtiyaç duyulan yerde her zamanki gibi parlıyor, hiç şüphem yok. Güçlü bir kadındı ama yine de yumuşak ve herkese karşı dikkatliydi. Çok yaratıcı ve meraklıydı, içten ve dıştan güzellikle donatılmıştı. Her zaman nazik ve düşünceliydi"