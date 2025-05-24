Ünlü oyuncu eşinin ölümünden sonra ilk kez kırmızı halıda

Aubrey Plaza, Ocak ayında hayatını kaybeden eşi, yazar ve yönetmen Jeff Baena’nın ölümünden sonra ilk kez önemli bir etkinlikte kameralar karşısına geçti.

TMZ'nin haberine göre, Jeff Baena'nın cansız bedeni, 3 Ocak sabahı Los Angeles bölgesindeki bir evde saat 10:30 civarında bir asistanı tarafından bulunmuştu. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Baena’nın ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından intihar olarak açıklandı.

