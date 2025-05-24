Ünlü oyuncu eşinin ölümünden sonra ilk kez kırmızı halıda
Oyuncu Aubrey Plaza, yeni filmi Honey Don't!'un galası için 23 Mayıs Cuma günü Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.
Aubrey Plaza, Ocak ayında hayatını kaybeden eşi, yazar ve yönetmen Jeff Baena’nın ölümünden sonra ilk kez önemli bir etkinlikte kameralar karşısına geçti.
TMZ'nin haberine göre, Jeff Baena'nın cansız bedeni, 3 Ocak sabahı Los Angeles bölgesindeki bir evde saat 10:30 civarında bir asistanı tarafından bulunmuştu. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Baena’nın ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından intihar olarak açıklandı.
Aubrey Plaza, People’a yaptığı açıklamada, “Bu tarif edilemez bir trajedi. Destek olan herkese minnettarız. Lütfen bu süreçte mahremiyetimize saygı gösterin” ifadelerine yer verdi.
2011 yılında aşk yaşamaya başlayan Plaza ve Baena, uzun bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişlerdi. Çiftin evlendiği ise Plaza’nın Mayıs 2021’de Instagram'da Baena’dan ''Canım eşim'' olarak bahsetmesiyle ortaya çıktı. İkilinin menajerleri, evlilik haberlerini doğruladı.
FİLMİN KONUSU
Honey Don't! filmi, küçük bir kasabada yaşanan gizemli ölümleri araştıran bir dedektifin hikayesini konu alıyor. Film, 22 Ağustos’ta sinemalarda gösterime girecek.
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