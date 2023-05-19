Ünlü oyuncu Helmut Berger hayatını kaybetti

"Baba 3", "Lanetliler" ve "Ludwig" gibi filmleriyle tanınan Avusturyalı efsanevi oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun menajeri Werner yaptığı açıklamada, "Uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" dedi.

Avrupa sinemasının yıldızlarından biri olan ve sinemada pop döneminin efsanesi olarak kabul edilen Berger, 29 Mayıs'ta 79'uncu doğum gününü kutlayacaktı.

Berger, İtalyan yönetmen Luchino Visconti ile çektiği filmlerle 1960'lar ve 1970'lere damgasını vurmuştu.

1944'te Helmut Steinberger adıyla dünyaya gelen Berger, İtalya'ya taşınmadan önce Londra'da oyunculuk eğitimi aldı. Berger, İtalya'da kendisinden yaklaşık 40 yaş büyük olan ünlü yönetmen Luchino Visconti ile tanıştı ve onun sayesinde kariyerine başladı. Visconti, ona çizgi roman antolojisi "The Witches"da küçük bir rol verdi. Ardından Berger, 1969'da çığır açan "The Damned"de ses getiren bir rol oynadı.