Ünlü oyuncu Barbara Bosson hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Barbara Bosson, 83 yaşında hayatını kaybetti. Barbara Bosson'ın ölüm haberini oğlu Jesse Bocho, "Sonsuza dek kalbimizde. Seni seviyorum anne..." sözleriyle duyurdu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Bosson, bir dönemin popüler polis dizisi 'Hill Street Blues' ile tanınmış ve hayat verdiği Fay Furillo karakteriyle 5 kere Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.



BARBARA BOSSON KİMDİR?



1 Kasım 1939'da Pensilvanya'da dünyaya gelen Barbara Bosson'un, ilk uzun metrajlı filmi polisiye gerilim türündeki Bullitt (1968) idi. 1980'lerin NBC televizyon dizisi Hill Street Blues'daki Fay Furillo rolüyle tanındı. Daha sonra 1995'ten 1997'ye kadar Murder One'da sert savcı Miriam Grasso'yu oynamaya devam etti ve bu ona Emmy Ödülü adaylığı kazandırdı.

Bosson, 1970 yılında yazar-yapımcı Steven Bochco ile evlendi. 1997'de boşanan çiftin iki çocuğu var.