Ünlü oyuncular Atlas Sineması'nda Sinema Söyleşileri'nde buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran'da ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Sinema Söyleşileri'nde ünlü oyuncu ve yönetmenler sinemayı konuşacak. Sinema söyleşilerinin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin olacak.

Ünlü oyuncular Atlas Sineması'nda Sinema Söyleşileri'nde buluşuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 28.05.2022 - 10:23

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Başkent Kültür Yolu Festivali başladı: 2 binden fazla etkinlik düzenlenecek

Başkent Kültür Yolu Festivali başladı: 2 binden fazla etkinlik düzenlenecek

Category
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ikinci yılında Galataport İstanbul'da zengin bir sanat ve gastronomi programı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ikinci yılında Galataport İstanbul'da zengin bir sanat ve gastronomi programı

Category

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek sinema söyleşilerinin ilk konuğu oyuncu olacak.

Oscar Academy jüri üyesi, yapımcı Zeynep Atakan ile uluslararası ödüllü yönetmen Nisan Dağ, 29 Mayıs saat 14.00’te "Yerelden Evrensele Koşan Gençler" başlıklı oturumda bir araya gelecek.

"Türk Sinemasının Dünyadaki Yeri" konusunun ele alınacağı söyleşilerin üçüncü gününde ise sinema yazarı ve televizyoncu Alin Taşçıyan, yönetmen Derviş Zaim, yapımcı Gülin Üstün ve İKSV Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuşacak.

1 Haziran'da saat 13.00'te Timur Savcı, 14.00'te de Onur Güvenatam konuk olacak.

Oyuncu Selda Alkor ise 2 Haziran'da "Türk Sineması’nda Anılar/Anlatılar" söyleşisiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema Söyleşileri kapsamında 11 Haziran saat 15.00'te oyuncu Meryem Uzerli, sinema sektöründe star olmanın ipuçlarını anlatacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...