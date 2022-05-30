Ünlü oyuncu Patricia Brake 79 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz oyuncu Patricia Brake, uzun zamandır mücadele ettiği kanser nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncu Patricia Brake 79 yaşında hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 11:24

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İngiliz oyuncu Patricia Brake kanserle mücadelesini kaybederek 79 yaşında hayatını kaybetti.

Brake, 'Porridge' filmi ve 'Going Straight' komedi dizisiyle tanınıyordu.

Üzücü haberi sanatçının oğlu Jon McBain Twitter hesabından duyurdu.

Sanatçının menajeri Scott Marshall da haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Çok sevilen tiyatro ve televizyon oyuncusu Patricia Brake'in kanserle çok uzun savaşından sonra 79 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.”

ÇOK SAYIDA DİZİ VE PROGRAMDA YER ALDI

Brake, 60 yıllık kariyeri boyunca Coronation Street, Emmerdale ve EastEnders gibi dizilerde ve birçok popüler programda sahne aldı.

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