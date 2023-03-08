Ünlü piyanist Denis Matsuev İstanbul'da sahne alacak

Mozart'tan Beethoven'a, Çaykovski'den Rachmaninoff'a, yüzyıllar ve coğrafyalarda klasik müziğin başyapıtları olan bestelerinden bir seçki sunacak olan Denis Matsuev, Maslak Tim Show Center'da sahne alacak. 21. yüzyılın en seçkin piyanistlerinden biri olan Matsuev, örnek performansı için en büyük müzik eserlerinden oluşan bir program hazırladı.

Denis Matsuev, 1998'de Moskova'da düzenlenen 11. Uluslararası Çaykovski Yarışması'ndaki mükemmel zaferinden bu yana uluslararası konser sahnesinde hızla yükselen bir yıldız haline geldi ve hızla neslinin en çok aranan piyanistlerinden biri oldu. Shostakovich Müzik Ödülü ve Rusya Federasyonu Edebiyat ve Sanat Devlet Ödülü sahibi Matsuev, dünyanın en prestijli ve efsanevi konser salonlarında yüzlerce resitalde yer aldı.



Çaykovski Yarışması'nı kazanmasının ardından oldukça başarılı olan sanatçı, İsviçre'de Verbier Festivali ve Lucerne Müzik Festivali, İngiltere'de BBC Proms ve Edinburgh Uluslararası Festivali, Almanya'da Schleswig-Holstein, Rheingau, Festspielhaus Baden-Baden, Fransa'da Les Chorégies d'Orange ve Festival de la Rogue d'Anthéron, ABD'de Ravinia ve Hollywood Bowl, Polonya'da Chopin Festivali, İtalya'da Maggio Musicale Fiorentino ve Mito Festivali, İsviçre'de Montreux Festivali, Enescu Festivali Romanya'da, İsveç'te Baltık Denizi Festivali ve Rusya'da Beyaz Gecelerin Yıldızları Festivali gibi dünyaca ünlü müzik festivallerinin sık sık konuğu oluyor.

