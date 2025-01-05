Ünlü rapçi Nicki Minaj'a suçlama

Grammy ödüllü rapçi Nicki Minaj, eski bir çalışanını darp etmekle suçlanıyor. Variety'nin haberine göre, kavga esnasında Minaj'ın yüzüne vurduğunu iddia eden bir turne çalışanı, saldırı ve darp suçlamalarıyla rapçiye dava açtı.



Brandon Garrett, Minaj'ın "Pink Friday 2" adlı turnesinde çalıştığını ve rapçinin kendisine defalarca vurduğunu söyledi. Kavganın, Minaj'ın konserlerinden birinin ardından 21 Nisan'da Detroit'teki Little Caesars Arena'nın sahne arkasında gerçekleştiği iddia ediliyor.



Minaj'ın avukatı Judd Burstein, rapçinin kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini ifade etti.

