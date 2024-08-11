Ünlü rapçi Travis Scott serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otel gözaltına alınan Travis Scott serbest bırakıldı. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları kapsamında Paris'e giden Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Fransız yetkililer, rapçinin korumasıyla kavga ettikten sonra herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığını söyledi. 33 yaşındaki ABD'li yıldızın, cuma sabahı beş yıldızlı George V otelinde iki adamı ayırmaya çalışan bir güvenlik görevlisine saldırdığı iddia edildi. Scott, serbest bırakılmadan önce 36 saat gözaltında tutuldu.

Gerçek adı Jacques Bermon Webster olan rapçi bu yılın başlarında, özel bir yatta yaşanan bir tartışmayla ilgili olarak Miami'de tutuklandı. Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.