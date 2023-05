Ünlü rock grubu Aerosmith son dünya turnesini duyurdu

ABD'li efsanevi rock müzik grubu Aerosmith hayranlarına kötü bir haber verdi. Yaklaşık 50 yıldır beraber müzik yapan grup, son kez dünya turnesini çıkacak. "Dream On", "Walk This Way" ve "I Don't Want To Miss A Thing" gibi parçalara imza atan grup, "Bu bir veda değil" açıklamasında bulundu.



"SON KEZ YOLA ÇIKIYORUZ" Artık yetmişli yaşlarında olan grup üyeleri, Kuzey Amerika'daki turne yerlerini ve tarihlerini açıkladı. Grup yayınladıkları açıklamada "50 yılın, 10 dünya turnesinin ve 100 milyon hayrana müzik çalmanın ardından, son kez yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton ve Brad Whitford dörtlüsünden oluşan grup, 1970'li yıllarda kuruldu ve 4 Grammy ödülü kazandı.