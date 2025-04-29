Ünlü Rock yıldızı 66 yaşında hayatını kaybetti

1995 yılında kanser teşhisi alan Mike Peters, geçtiğimiz yıl ABD turnesinden 5 gün önce boynunda bir kitle fark etmişti. Yapılan detaylı taramalarda sanatçıya Richter Sendromu tanısı konuldu. Bu sendrom, kronik lenfositik löseminin agresif bir lenfomaya dönüşmesiyle ortaya çıkıyor.



''2 İLA 3 AY ÖMRÜM KALDIĞI SÖYLENMİŞTİ''

Manchester’daki The Christie Hastanesi'nden paylaşım yapan yıldız isim, ''Tedavi edilmezsem 2 ila 12 ay kadar ömrüm kaldığı söylenmişti. Şimdi ise tamamen iyileştiğimi öğrendim'' ifadelerini kullanmıştı.



Mike Peters, kanserle mücadele eden bireyleri desteklemek amacıyla kurduğu Love Hope Strength adlı vakıf aracılığıyla İngiltere, ABD ve Avustralya’da çeşitli etkinlikler düzenleyerek bağış topluyordu.