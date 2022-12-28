Ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko İstanbul'a geliyor

Rus piyanist Evgeny Grinko İstanbullu hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko İstanbul'a geliyor

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Yapı Kredi bomontiada The Populist’in her ay heyecanla beklenen Yüz Yüze sohbetlerin ocak ayı konuğu ünlü piyanist Evgeny Grinko olacak. Valse, Jane Maryam, Serenade ve One Upon A Time gibi eşsiz eserlere sihirli parmaklarıyla hayat veren piyano dehası Grinko, müzik yazarı Murat Beşer’in ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak. Evgeny Grinko, 8 Ocak Pazar günü Yapı Kredi bomontiada The Populist’te gerçekleşecek etkinlikte sıra dışı müzikal yolculuğunu davetlilerle paylaşacak.

Ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko İstanbul'a geliyor - 1

Grinko, müzik yazarı Murat Beşer moderatörlüğünde gerçekleşen Yüz Yüze’de hayranlarıyla bir araya gelecek. Müzik listelerinde uzun süre liste başı olan birçok esere hayat veren Grinko, enstrümantal müziğin en başarılı isimleri arasında gösteriliyor. 

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