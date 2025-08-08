Ünlü sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti

"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti.

"NASIL YÜREĞİMİ YAKTIN"

Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Işıl Yücesoy, "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.