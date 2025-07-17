Ünlü şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti

Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim" ifadelerini kullandı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ABD’li şarkıcı Connie Francis, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini ünlü ismin yakın arkadaşı Ron Roberts duyurdu.

YILLAR SONRA YENİDEN ZİRVEDE

Connie Francis’in 1962 tarihli parçası "Pretty Little Baby" seneler sonra hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde yeniden üst sıralarda yer aldı.

Connie Francis, 1950’ler ve 60’larda "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar", "Who’s Sorry Now" ve "Where the Boys Are" gibi şarkılarıyla şöhreti yakaladı.