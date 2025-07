Ünlü şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti

YILLAR SONRA YENİDEN ZİRVEDE

Connie Francis’in 1962 tarihli parçası "Pretty Little Baby" seneler sonra hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde yeniden üst sıralarda yer aldı.

Connie Francis, 1950’ler ve 60’larda "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar", "Who’s Sorry Now" ve "Where the Boys Are" gibi şarkılarıyla şöhreti yakaladı.