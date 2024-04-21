Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti (Emir Yeşil kimdir?)

Ünlü tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ, sevgilisi Emir Yeşil’in kaybını sosyal medya hesabından " Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik" sözleriyle duyurdu.

EMİR YEŞİL KİMDİR?

1981 İstanbul doğumlu olan Emir Yeşil, Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü ve bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.



Emir Yeşil, Dolapdere Big Gang ile büyük markaların organizasyonlarında yer aldı. Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da birçok defa konser verdi.