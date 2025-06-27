Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

Del Rio, 23 Haziran’da Los Angeles’taki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Haberi doğrulayan Los Angeles Adli Tıp Kurumu, olayla ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Rebekah Del Rio'nun ölümü, 2009 yılında henüz 23 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Phillip C. DeMars’ın vefatından 16 yıl sonra geldi.

Sanatçının yeğeni Dan Coronado, teyzesi için Facebook’ta duygusal bir veda mesajı paylaştı. Aile fotoğrafları eşliğinde yazılan mesajda “Teyzem Becky’nin vefat ettiğini şimdi öğrendik. Daha geçen hafta Babalar Günü’nde birlikteydik” ifadelerine yer verildi.



Rebekah Del Rio, kariyerinde dönüm noktası olan Llorando (Roy Orbison’un klasikleşmiş Crying şarkısının İspanyolca versiyonu) performansıyla dikkat çekmişti. 1990’ların ortalarında, ortak bir menajer aracılığıyla David Lynch ile tanışan Del Rio, o dönem Nashville, Tennessee’de country müzik üzerine bir plak anlaşmasına sahipti.



Ünlü yönetmen Lynch, Del Rio’nun etkileyici performansından o kadar etkilenmişti ki bu kaydı filme taşıyarak Mulholland Drive'da yer alan ikonik Club Silencio sahnesini yarattı.

