Ünlü şarkıcı Françoise Hardy 80 yaşında hayatını kaybetti

Fransız pop müziğinin ünlü ismi Françoise Hardy, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Hardy'nin oğlu müzisyen Thomas Dutronc, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcının hayatını kaybettiğini duyurdu.



Annesiyle çekilmiş bebeklik fotoğrafını yayınlayan Dutronc, paylaşımının altında "Annem gitti." ifadesine yer verdi.



80 yaşında hayatını kaybeden Hardy, 2004'te lenf kanseri teşhisi konulmasından bu yana çeşitli türlerde kanserle mücadele etmişti.



Hardy, "Tous les Garçons et les Filles", "Comment te Dire Adieu", "Le Temps de L'Amour" başta olmak üzere çok sayıda şarkısıyla Fransız pop müziğinin efsanelerinden biri haline gelmişti.



Şarkıcılığın yanı sıra modellik ve oyunculuk da yapan Hardy, kariyeri boyunca Yves Saint Laurent gibi ünlü tasarımcılarla çalışmış, Jean-Luc Godard ve Roger Vadim gibi yönetmenlerin filmlerinde rol almıştı.



Hardy, 2015’te sağlık durumunun ağırlaşmasıyla komaya girmiş, ardından konuşma, yutkunma ve solunum sorunları yaşamıştı. Uzun yıllar kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı, 2021’de Fransa’nın ötenaziye izin vermemesini "insanlık dışı" olarak nitelendirmişti.

