Ünlü şarkıcı Seal Türkiye'ye geliyor

"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan "Grammy" ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Londra'da 1963'te doğan sanatçı, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı. Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı. Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.​​​​​​​

