Disney imzalı Coco animasyon filminde ses sanatçısı olarak yer alan Ana Ofelia Murguia hayatını kaybetti. Meksikalı oyuncu 90 yaşındaydı.

1933 yılında Meksika'da dünyaya gelen oyuncu, kariyeri boyunca 100'den fazla yapımda rol aldı.

Oyuncunun tanındığı yapımlar arasında "The Queen of the Night", "Mi Querido Tom Mix" ve "Life Sentence" yer alıyor.

Disney imzalı Coco (2017) filmi iki Oscar ödülü kazandı.