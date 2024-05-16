Ünlü sihirbaz David Copperfield hakkında cinsel taciz suçlaması

Dünyaca ünlü Amerikalı sihirbaz David Copperfield, 16 kadın tarafından cinsel istismar ve uygunsuz davranış ile suçlanıyor. Suçlamada bulunan kadınların yarısından fazlası, tacize uğradığında 18 yaşından küçük olduğunu belirtiyor. Hatta bazıları 15 yaşından küçük olduklarını söyledi. The Guardian’ın haberine göre; suçlamalar 1980’li yılların sonundan 2014’e kadar uzanıyor. İddialara göre, 67 yaşındaki Copperfield üç kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce onlara ilaç verdi. Ünlü illüzyonist hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Copperfield'ın davranışlarıyla ilgili iddialarda bulunan kadınlar, onunla dünyanın en başarılı şovmenlerinden biri olarak yaptığı gösterilerde tanıştı.

Copperfield'ın avukatları, sihirbazın "reşit olmayan hiç kimse bir yana, hiç kimseye uygunsuz davranmadığını" söyledi. Avukatlar, Copperfield'ın, kadınların taciz iddialarıyla ilgili hikayelerini anlatmaya teşvik eden #MeToo hareketinin savunucusu olduğunu ve ayrıca sihirbaz hakkında daha önce " çok sayıda asılsız iddia" nın bulunduğunu da söyledi.

Kadınlardan bazıları The Guardian'a, Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinin ardından konuşabildiklerini hissettiklerini söyledi. Bazıları Guardian'ın makalelerinde isimlerinin yer almasını kabul etti.

İLK İDDİA DEĞİL

Copperfield geçmişte de benzer suçlamalarda gündeme gelmişti. 16 kadından biri olan Brittney Lewis, 1988 yılında 17 yaşında bir model iken sihirbazın kendisine ilaç verdiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını 2018 yılında kamuoyuna duyurmuştu.

Copperfield iddiaları yalanlamıştı.

EPSTEIN İLE BAĞLANTISI

Copperfield ayrıca, 2019'da hapishanede kendini öldüren Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle de incelemeyle karşı karşıya kaldı. Copperfield, Epstein ile ilgili mahkeme belgelerinde adı geçen ünlü isimler arasındaydı.

Avukatları, "Müvekkilimizin Epstein'ın korkunç suçlarından haberi yoktu" ve "Dünyanın geri kalanı gibi o da bunu basından öğrendi." diye ekledi.