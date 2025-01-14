Ünlü soprano Sinead Campbell Wallace İstanbul'da konser verdi

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sanatçıya konserde, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konser, 7 Ocak'ta yaşamını yitiren keman virtüözü Ayla Erduran'a saygı duruşuyla başladı. Başkemancı Elif Tarakçı, konserin başında orkestranın üzüntülerini ifade etti.

Konserin ilk bölümü, Giacomo Puccini'nin "Preludio Sinfonico" bestesi ile başladı. Ardından Wallace, Puccini'nin "Vissi d'Arte" (Tosca), Alfredo Catalani'nin "Ebben? Ne Andro Lontana" (La Wally) ve Richard Wagner'in "Dich, teure Halle" (Tannhauser) aryalarını yorumladı.

Konserin ikinci bölümü, Rimsky-Korsakov'un Şehrazad eseriyle devam etti. Orkestra şefi Nil Venditti, ayrıca hem konser öncesi etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt moderatörlüğünde hem de konser arasında konser programındaki eserlere ve bestecilere dair dinleyicilere bilgiler aktardı.

