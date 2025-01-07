Ünlü soprano Sinead Campbell Wallace, Türkiye'de ilk kez konser verecek

CRR'den yapılan açıklamaya göre, "Olağanüstü Opera Başarısı" dalında Olivier Ödülü'ne aday gösterilen ve uluslararası alanda birçok ödül kazanan Wallace'a, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni orkestrası eşlik edecek.



Konserin repertuvarı dramatik kadın kahramanların romantik, hüzünlü ve cesaret dolu hikayelerini bir araya getiren eserlerden oluşacak. İki bölüm olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık yüz dakika sürecek konser, 20.00'de başlayacak.

Washington National Opera, Wigmore Hall gibi dünyanın önde gelen sahnelerinde dinleyicilerle buluşan sanatçı, konserin ilk bölümünde Giacomo Puccini'nin "Preludio Sinfonico" eserini, ikinci bölümde ise Nikolay Rimsky-Korsakov'un "Şehrazad Op. 35" eserini yorumlayacak.