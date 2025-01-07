Ünlü tablolar kamu malı oldu

William Faulkner’ın ‘Ses ve Öfke'sinden Ernest Hemingway’in ‘Silahlara Veda'sına, John Steinbeck’in ‘Altın Kupa'sından Virginia Woolf’un ‘Kendine Ait Bir Oda'sına kadar pek çok eserin telifsiz kullanılabileceği bildirildi. Erich Maria Remarque’ın ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ adlı eserinin İngilizce çevirisinin de kamu malı haline geldiği aktarıldı.

