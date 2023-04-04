Ünlü tenor Murat Karahan'ın Instagram'daki Pavarotti sorunu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımların Instagram'da yapay zeka tarafından yanlış algılanıp silinmesinden şikayetçi. Paylaştığı videoların Instagram tarafından “tarihi bir tenorun kaydı ile karıştırılıp yayından kaldırıldığını” belirten Karahan, “Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Videoyu üçüncü kez paylaşıyorum. Instagram sağ olsun. İtiraz ediyorum. Bir hafta 10 gün sonra geri geliyor” dedi.
KOPYA VİDEO SANIYORLAR
Karahan, Instagram tarafından ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzetildiği için bu engellemeyi her paylaşımında yaşadığını kaydetti. Karahan, İtalya’daki tarihi “Arena di Verona” sahnesindeki gösterilerinden, Letonya’daki Ulusal Opera’da seslendirdiği aryalara kadar Instagram hesabındaki paylaşımlarda aynı sorunla mücadele ediyor. Yapay zeka, Karahan’ın, videolarını sosyal medyada paylaşmasının ardından, beş dakika içerisinde devreye girerek kaldırıyor. Ünlü tenora da bazı plak firmalarının adı verilerek, Pavarotti’ye benzetildiği için, “Videonuz copyright sebebiyle kaldırılmıştır” mesajı gönderiliyor.
PAVAROTTi OLMADIĞINI İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR
Yaşadığı engellenme sorununu, videonun bir kısmını keserek aşmaya çalışan Karahan, bazen başarılı olabiliyor, bazen yine aynı engelle karşılaşabiliyor. Bir itiraz dilekçesi şablonu oluşturan Karahan, her video engellemesinde aynı yanıtı veriyor.
Karahan, şablonunda “solistin ve söyleyen sanatçının kendisi olduğunu, videonun geri yüklenmediği takdirde yasal haklarını kullanacağını” yazarak, Pavarotti olmadığını ispatlamaya çalışıyor.
İtirazına Instagram temsilcilerinden bir hafta ya da 10 gün içerisinde yanıt geldiğini, videosunun yeniden yüklendiğini söyleyen Karahan, engel kaldırılsa da sürecin uzun sürmesi nedeniyle, paylaşımın güncelliğini kaybetmesinden ve etkileşimde sorunlar yaşatmasından şikayetçi.