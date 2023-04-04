Ünlü tenor Murat Karahan'ın Instagram'daki Pavarotti sorunu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımların Instagram'da yapay zeka tarafından yanlış algılanıp silinmesinden şikayetçi. Paylaştığı videoların Instagram tarafından “tarihi bir tenorun kaydı ile karıştırılıp yayından kaldırıldığını” belirten Karahan, “Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Videoyu üçüncü kez paylaşıyorum. Instagram sağ olsun. İtiraz ediyorum. Bir hafta 10 gün sonra geri geliyor” dedi.

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Karahan, Instagram tarafından ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzetildiği için bu engellemeyi her paylaşımında yaşadığını kaydetti. Karahan, İtalya’daki tarihi “Arena di Verona” sahnesindeki gösterilerinden, Letonya’daki Ulusal Opera’da seslendirdiği aryalara kadar Instagram hesabındaki paylaşımlarda aynı sorunla mücadele ediyor. Yapay zeka, Karahan’ın, videolarını sosyal medyada paylaşmasının ardından, beş dakika içerisinde devreye girerek kaldırıyor. Ünlü tenora da bazı plak firmalarının adı verilerek, Pavarotti’ye benzetildiği için, “Videonuz copyright sebebiyle kaldırılmıştır” mesajı gönderiliyor.