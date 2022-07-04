Ünlü tiyatro yönetmeni Peter Brook 97 yaşında hayatını kaybetti.



Kariyeri boyunca pek çok ödül alan yönetmen, özellikle 1970 yılında sahnelediği William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunuyla büyük bir başarı yakalamıştı.



"BİLGELİĞİ VE BAKIŞ AÇISINA ŞAHİT OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Brook’un ölüm haberi basında şu sözlerle yer buldu: “Efsane yönetmenin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Arkasında inanılmaz sanatsal bir miras bırakıyor. Onun bilgeliği ve bakış açısına şahit olmaktan gurur duyuyoruz."