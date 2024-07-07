Ünlü yapımcı Jon Landau hayatını kaybetti

"Avatar" ve "Titanik" gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı Jon Landau 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü yapımcı Jon Landau hayatını kaybetti

James Cameron ile yıllardır süren ortaklığı ile bilinen Jon Landau, 5 Temmuz'da Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele eden ünlü yapımcının vefatını Titanic oyuncularından Frances Fisher duyurdu.

Frances Fisher, paylaşımında "Güç içinde uyu Jon" ifadelerini kullandı.

Landau, Cameron'la 27 yıllık ortaklığı sırasında, tüm zamanların en çok hasılat yapan beş filminden üçünün; "Avatar", "Titanic" ve "Avatar: The Way of Water"ın yapımcılığını üstlendi.

Ünlü yapımcı Jon Landau hayatını kaybetti - 1

Profesyonel kariyerine "Key Exchange", "F/X", "Manhunter" gibi filmlerle başlayan Jon Landau, daha sonra "Evde Tek Başına", "Evde Tek Başına 2", "Bayan Doubtfire", "Hız" gibi filmlere imza attı.

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