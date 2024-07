Ünlü yapımcı Jon Landau hayatını kaybetti

James Cameron ile yıllardır süren ortaklığı ile bilinen Jon Landau, 5 Temmuz'da Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele eden ünlü yapımcının vefatını Titanic oyuncularından Frances Fisher duyurdu.

Frances Fisher, paylaşımında "Güç içinde uyu Jon" ifadelerini kullandı.

Landau, Cameron'la 27 yıllık ortaklığı sırasında, tüm zamanların en çok hasılat yapan beş filminden üçünün; "Avatar", "Titanic" ve "Avatar: The Way of Water"ın yapımcılığını üstlendi.