Ünlü yönetmen açıkladı: Jack Nicholson emekli oldu mu?

"Cinnet", "Guguk Kuşu" ve "Köstebek" gibi filmlerdeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı iddia edilmişti.



Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Jack Nicholson son olarak 2010 yılında "Nerden Biliyorsun" (How Do You Know) filminde rol almıştı.



Usta isim, filmde; 1983'te Sevgi Sözcükleri'nde (Terms of Endearment) birlikte çalıştığı yönetmen James L. Brooks ile çalışmıştı.



"EMEKLİ OLDUĞUNU SANMIYORUM"



The Wrap'e konuşan James L. Brooks, emekli olduğu iddia edilen Nicholson ile ilgili konuştu.



"Emekli olduğunu sanmıyorum" diyen 83 yaşındaki Brooks, "Bir keresinde bir arkadaşımla o zamanın en iyi aktörünün kim olduğu konusunda alkolün de etkisiyle şiddetli bir tartışmaya girdiğimizi hatırlıyorum. Dustin Hoffman'ın zirvede olduğu dönemdi. Ben Jack Nicholson diyordum. O da Dustin Hoffman diyordu. Ben Nicholson'ı seçtim çünkü Jack'in Garip Bir Çift'te (The Odd Couple) iki karakteri de oynayabileceğini söyledim" ifadelerini kullandı.



86 yaşındaki Jack Nicholson, Akademi Ödülleri'nde üç Oscar ve 12 adaylıkla mesleğin en çok ödül alan oyuncuları arasında yer alıyor. 18 AY SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI



Öte yandan 2021'den beri evinden çıkmadığı söylenen ve akıl sağlığından endişelenilen Jack Nicholson, 18 ay sonra NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçında ilk kez görüntülenmişti.