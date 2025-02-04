Ünlü yönetmen Ahmet Sesigürgil'in oğlu hayatını kaybetti

Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep Türkmen evlat acısıyla sarsıldı. Çiftin bir süredir tedavi gören oğulları Güney Sesigürgil hayatını kaybetti.

Oğlu Güney için düzenlenecek olan cenaze törenine ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Sesigürgil; "Biricik oğlumuz Güney’i maalesef kaybettik. Cenazesi yarın, 4 Şubat 2025 Salı günü, öğle namazına müteakip Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacak ve Çengelköy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacaktır. Acımızı paylaşan tüm dostlarımıza duyurulur" ifadelerini kullandı.