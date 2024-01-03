Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen 64 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Celen, Fatih Harbiye, Şehnaz Tango, Yedi Numara ve Cennetin Gözyaşları gibi birçok yapımın yönetmenliğini üslenmişti.



Güneşin Kızları dizisinde Celen ile çalışan oyuncu Hande Erçel, "Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Alp Navruz yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" dedi.

