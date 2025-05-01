Ünlü yönetmen Scorsese, Papa Francis hakkında film yapacak

Dünyaca ünlü yönetmen Martin Scorsese, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hakkında bir belgesel çekmeye hazırlanıyor.



Belgeselde, Papa Francis ile Scorsese arasındaki konuşmalar yer alacak. Film yapımcılarına göre Papa'nın son kamera karşısındaki derinlemesine röportajı da belgeselde olacak.



Belgesel, Endonezya, Gambiya ve İtalya'daki gençlerin programa katılımını ve kısa filmler çekmesini gösterecek.



Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

"BENİM İÇİN KAYIP ÇOK DERİN"



Scorsese, yıllar içinde Papa Francis'le sayısız kez bir araya geldi ve bu görüşmeler 82 yaşındaki yönetmenin çalışmalarına ışık tuttu.



Papa Francis, 21 Nisan'da öldüğünde Scorsese onu "her bakımdan olağanüstü bir insan" olarak anmıştı.



Ünlü yönetmen, "Benim için kayıp çok derin - onu tanıyacak kadar şanslıydım ve onun varlığını ve sıcaklığını özleyeceğim. Dünya için kayıp çok büyük. Ama geride bir ışık bıraktı ve bu ışık asla söndürülemez." ifadelerini kullandı.

