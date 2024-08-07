Ünlü yönetmen J.J. Abrams'tan yeni film: Jenna Ortega ve Glen Powell ile görüşüyor

2019 yapımı "Star Wars: The Rise of Skywalker" sonrasındaki ilk filmi için hazırlıkları sürdüren J.J. Abrams, yeni filminin konusuna dair detayları gizli tutuyor.

Senaryosunu da kendi kaleme aldığı proje için çalışmaları sürdüren J.J. Abrams'ın iki ünlü isim ile görüştüğü ortaya çıktı.

Deadline'ın haberine göre; ünlü yönetmen, yeni filmi için yükselen yıldızlar Jenna Ortega ve Glen Powell'la görüşüyor. Hem Ortega hem de Powell, Abrams imzalı filme katılmak için son görüşmelerini yapıyor.