Ünlü yönetmen Lars von Trier kız arkadaş arıyor

Bugüne kadar "Karanlıkta Dans", "Dogville", "Melankoli," "İtiraf" gibi pek çok kült yapıma imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, internetten sevgili ilanı verdi.

Ünlü yönetmen, Instagram'da yayınladığı bir videoda, kendisine bir kız arkadaş ve aynı zamanda ilham perisi aradığını duyurdu.



"67 yaşındayım. Parkinson, obsesif kompülsif bozukluk ve şu anda kontrollü alkolizmim var. Özetle ardımda birkaç düzgün film bırakmayı umuyorum" diye söze başlayan von Trier, "Bu, sosyal ağlar hakkında hiçbir fikrimin olmadığı, bir kız arkadaş/ilham perisi aradığım eski moda bir flört ilanı olarak görülmeli. Tüm mızmızlanmalara rağmen, iyi bir günde, doğru partnerle, keyifli bir yol arkadaşı olabileceğimi iddia ediyorum" ifadesini kullandı.



Ünlü yönetmen, videosunun sonunda, kendisine ulaşmak isteyenler için "bill.mrk.lars@gmail.com" şeklindeki mail adresini de yazdı.