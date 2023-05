Ünlü keman virtüözü Lindsey Stirling Türkiye'ye geliyor

En yenilikçi müzisyenlerden biri olarak kabul edilen elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, 19 Temmuz akşamı Turkcell Vadi'de sahne almak üzere İstanbul'a geliyor.



Lindsey; dört Billboard liste başı albümü ve üçüncü stüdyo çıkışı "Brave Enough" ile En İyi Dans/Elektronik Albüm de dahil olmak üzere iki Billboard Müzik Ödülü kazanması ile adını duyurdu. Tatil albümü "Warmer in Winter", piyasaya sürüldüğünde Billboard, Amazon ve iTunes Tatil Albümü listelerinde bir numaraya yükseldi ve çıkış single'ı "Carol of the Bells" AC Radio'da İlk 10'a giren tek enstrümantal şarkı olarak tarihe geçti.



Lindsey, 13 milyondan fazla abone, YouTube'da üç milyardan fazla görüntüleme, TikTok'ta üç milyon takipçi ve kullanıcılar tarafından oluşturulan 500 binden fazla TikTok ve Instagram reels biriktirdi. Ayrıca, Forbes tarafından 2015 Dünyanın En Çok Kazanan YouTube Yıldızları listesinde 4. sıraya yerleştirildi ve beşinci stüdyo albümü Artemis, Dance/Elektronik Albüm Tablosu'nda bir numaradan giriş yaptı.

Stirling, turnelerinde 800 binden fazla kişiye performans sergiledi ve Evanescence ile ortak gerçekleşen turnesi, Live Nation'ın 2018'in en çok satan amfitiyatro turlarından biri seçildi.