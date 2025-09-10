Ünlü spiker Gülden Özel'e veda: Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
TRT'nin tecrübeli spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında vefat etti. Ünlü isim, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşında vefat eden ünlü isim için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Gülden Özel’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?
TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.
1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.
Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.
1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.
TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.
