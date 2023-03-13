Unutulmaya yüz tutan sanat dünyada ilk kez bir camide uygulandı

Ahşap ve ahşap kaplamaların kesilip, iç içe monte edilmesiyle sağlanan marküteri sanatında, hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmıyor. Tamamı el işçiliğiyle yapılan çalışmada hiçbir makine kullanılmadı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de kullanılan, günümüz mimarisinde ise unutulmaya yüz tutmuş olan marküteri, İlimtepe Merkez Cami’nin sütunlarında hayat buldu. El emeğinin bir kısmı İslami motiflerden oluşurken, bir kısmında da Osmanlı’da kullanılan 10 köşeli yıldızdan esinlenildi.

35 yıldır marküteri sanatıyla uğraşan Adil Fikret Turgaç, "Buradaki desenlerde Osmanlı’da kullanılan 10 köşeli yıldızdan gittik. Bütün filatoları tek tek keserek, uzaktan bakıldığında başka desen, yakından bakıldığında başka desen olacak şekilde tasarladık. Tüm sütunları kapladık. Her sütunda normalde Selçuklu deseni olmasına rağmen, hepsinde farklı görünüm ortaya çıktı" dedi.