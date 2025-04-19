Urla Enginar Festivali ne zaman? (Urla Enginar Festivali tarihleri)

ENGİNAR FESTİVALİ'NDE NELER YAPILIR?



Festival boyunca Urla sokaklarında kurulacak stantlarda, enginarla hazırlanan yöresel yemekler, zeytinyağlılar ve tatlılar sunulacak. Ayrıca, enginar temalı atölyeler, tadım etkinlikleri ve mutfak şovları düzenlenecek. Festival alanında el sanatları ve yerel ürünlerin sergilendiği pazarlar da ziyaretçilere açık olacak.​



Müzikseverler için çeşitli konserler ve sahne performansları planlanıyor. Festival, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlandı.