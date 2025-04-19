Urla Enginar Festivali ne zaman? (Urla Enginar Festivali tarihleri)
Urla doğal güzellikleri ve uluslararası lezzeti enginar ile 11.kez dünyaya açıyor. Festival, hem gastronomi hem de eğlencenin buluştuğu, keyif dolu bir deneyim sunmak için hazır! Peki, Urla Enginar Festivali ne zaman?
İzmir'in Urla ilçesi, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında 11. Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, Urla'nın coğrafi işaretli ürünü olan sakız enginarını tanıtmayı ve bölgenin gastronomi kültürünü kutlamayı amaçlıyor.
ENGİNAR FESTİVALİ'NDE NELER YAPILIR?
Festival boyunca Urla sokaklarında kurulacak stantlarda, enginarla hazırlanan yöresel yemekler, zeytinyağlılar ve tatlılar sunulacak. Ayrıca, enginar temalı atölyeler, tadım etkinlikleri ve mutfak şovları düzenlenecek. Festival alanında el sanatları ve yerel ürünlerin sergilendiği pazarlar da ziyaretçilere açık olacak.
Müzikseverler için çeşitli konserler ve sahne performansları planlanıyor. Festival, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Enginar
- İzmir Urla
- N-Life Kültür&Sanat