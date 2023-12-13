Uşak Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "100. Yıl Faaliyetleri" konulu genelgesi kapsamında Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle Uşak Valiliği Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Uşak Sinema Haftası ve “Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak” film yarışmasında ödül töreni ve kapanış programı düzenlendi.

Yarışmaya toplam 67 film katıldı. Uşak dışından da yoğun katılımın olduğu “Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak” film yarışmasında altı eser finale kaldı. Jüri Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü Sahibi Yönetmen Mesut Uçakan’ın yaptığı yarışmada alanında ve medya sektöründe önemli isimler yer aldı. Neşe Berber, Feza Çaldıran, Muhammed Kösen, Tülin Ürker Kürşad Kızbaz ve Zeynep Işınsı jüri üyeleri olup belgesel ve kurmaca olarak iki kategoride yarışmaya finale kalan eserleri ise Bir Asır Uşak, Fotoğraf, Kum Sanatı ile Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak, Sessiz Suların Gücü-Karahallı Hidroelektrik Santrali, Şeker Tadında ve Yılanların Öcü Belgesel oldu.

Yarışmanın birincisi ise Yönetmen Oğuzhan Yanar’ın Fotoğraf isimli filmi oldu.