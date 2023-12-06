Uşak halısının tarihi serüveni kitaplaştı

Uşak Belediyesi, “Tarih Boyunca Uşak Halısı” kitabını çıkardı. Tanıtım programında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Toplumu ve insanı bu kadar güzel resmeden sanat eseri niteliğindeki halılarımızın hak ettiği değeri görmesinden memnunum" dedi.

Kitap lansmanı öncesinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen konferansa Başkan Çakın’ın yanı sıra; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Devlet Sanatçısı Uşaklı Ressam Devrim Erbil, Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı Başkanı Kerim Sefer ve Antika Tekstil Uzmanı Deniz Coşkun katıldı.

Geleneksel Uşak halısı hakkında konuşulan konferansta söz alan Başkan Çakın; asırlar boyunca Uşak’ın hemen her mahallesinde, her evde dokunan, adeta halkın bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkan bir figür olan halının zamanla bir saygınlık sembolü haline geldiğini ifade etti. Başkan Çakın, “Halı dokumacılığına destek vermek, halıcılığı yaşatmak ve güçlendirmek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Tarihi Dokur Evi’nde bulunan dokuma atölyemizde birebir geleneksel üretim gerçekleştirerek, halı meraklılarının en kaliteli Uşak halısına kavuşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem dokumacı kadınlarımıza destek oluyoruz hem de bu kültürün yaşatılmasını sağlıyoruz” dedi.

