Ünlü film stüdyosunun senarist ve oyuncuların grevini engellemek için ağaçları budadığı iddia edildi

AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN İZİN ALINMAMIŞ



Yerel siyasetçilerle konu hakkında görüştüğünü söyleyen Burbank bölgesi Belediye Başkanı Konstantine Anthony, "Güney Kaliforniya'da ağaçlarla ilgili birçok kanun mevcut. Normalde ağaçlar ekim ayına kadar budanmaz. Ayrıca 60 metre ötedeki aynı türdeki ağaçların budanmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Kent Konseyi Üyesi Nithya Raman ise yaptığı açıklamada, o bölgede ağaç budanması için herhangi bir izin alınmadığını söyledi.



NBCUniversal şirketinden bir sözcü ise yaptığı açıklamada, ağaçların budanmasının göstericiler için istenmeyen sorunlara yol açtığını bildiğini ancak amaçlarının bu olmadığını, protestocular için gölgelik hizmeti sağlama konusunda çabaları olduğunu kaydetti.

