Üsküdar 2. Sahaf Festivali başladı (Üsküdar Sahaf Festivali tarihleri ve ziyaret saatleri)

Üsküdar Mimar Sinan Meydanı’nda düzenlenen 2. Sahaf Festivali, 28 Eylül’e kadar kitapseverleri ağırlayacak. İstanbul’un farklı semtlerinden ve İzmir’den gelen 36 sahaf binlerce eseri okurlarla buluşturuyor. Mimar Sinan Meydanı’nda 19 - 28 Eylül tarihleri 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak etkinlikte kitapseverler hem nadir eserleri inceleyebilecek hem de canlı mezatlara ve söyleşilere katılabilecek.

SÖYLEŞİ PROGRAMLARI



Söyleşilerin moderatörlüğünü Cengiz Özdemir üstlenecek ve program kapsamında her akşam farklı bir isim Üsküdarlılarla buluşacak. Müjde Dila Gümüş, 20 Eylül Cumartesi günü “Mimar Vedat Tek”’in İzinden Üsküdar” başlıklı konuşmasıyla sahnedeydi. 21 Eylül Pazar günü Emine Ayhan, "Shakespeare’de Doğa Bağlantıları" üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. 27 Eylül Cumartesi günü Sakine Korkmaz, “Tanpınar’da Bir Devamlılık Örneği Olarak Üsküdar” konusunu ele alacak. 28 Eylül Pazar günü ise Sinan Yılmaz, "Üsküdar’ın Eğitim Tarihi" başlıklı konusuyla festivale katkı sağlayacak.



MEZAT PROGRAMLARI



Festivalin dikkat çekici bölümlerinden biri de mezatlar olacak. 21 Eylül Pazar, 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günleri saat 17.30’da başlayacak mezatlarda değerli eserler kitapseverlerle buluşturulacak.



Üsküdar Belediyesi, sahaf kültürünü geniş kitlelerle buluşturan festival için tüm İstanbulluları Mimar Sinan Meydanı’na davet ediyor.